Happy Game | gli incubi prendono vita su Nintendo Switch e PC

(Di martedì 15 dicembre 2020) Durante l'appena concluso Indie World sul canale ufficiale, Amanita Design ha svelato il trailer del suo nuovo progetto,, in arrivo in primavera sue Steam. Un ragazzino si addormenta, cadendo preda di un orribile incubo pieno di creaturine tenere e, al contempo, raccapriccianti. Riuscirà il giocatore a riportarlo alla felicità?è un curioso gioco dalle atmosfere horror inizialmente "mascherate" da uno stile pieno di carinerie, che nasconde però improbabili e angoscianti scene truci, come un vero incubo. Leggi altro...