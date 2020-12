Guarisce dal Coronavirus ma lo riprende settimane dopo (Di martedì 15 dicembre 2020) La giovane ragazza aveva contratto il virus in ottobre con sintomi forti, era poi guarita risultando negativa a un tampone molecolare. Covid, ragazza di 25 anni guarita dal virus si riammala dopo un mese su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 15 dicembre 2020) La giovane ragazza aveva contratto il virus in ottobre con sintomi forti, era poi guarita risultando negativa a un tampone molecolare. Covid, ragazza di 25 anni guarita dal virus si riammalaun mese su Notizie.it.

