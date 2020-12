**Governo: Leu, 'no giochi e giochetti, con Conte soluzioni per andare avanti'** (Di martedì 15 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 15 dicembre 2020) su Notizie.it.

matteosalvinimi : Niente #PontesulloStretto nel #RecoveryPlan del governo: M5S-Pd-Renzi-Leu non investono nelle infrastrutture e non… - TV7Benevento : Governo: Leu, 'no giochi e giochetti, con Conte soluzioni per andare avanti' (3)... - rosarioT1970 : RT @mariamacina: Fantastico il convegno del PD sulla programmazione dei Fondi Europei con tavola rotonda insieme a rappresentanti di LeU, d… - GiuntoliStefano : RT @mariamacina: Fantastico il convegno del PD sulla programmazione dei Fondi Europei con tavola rotonda insieme a rappresentanti di LeU, d… - CardelliAc : RT @mariamacina: Fantastico il convegno del PD sulla programmazione dei Fondi Europei con tavola rotonda insieme a rappresentanti di LeU, d… -

Ultime Notizie dalla rete : **Governo Leu **Governo: Leu, 'no giochi e giochetti, con Conte soluzioni per andare avanti'** Il Tempo Matteo Renzi dice no al rimpasto: “Non ci comprano con due poltrone, prendiamo i soldi del Mes”

Matteo Renzi ha detto di non voler far cadere il governo, ma detta le sue condizioni: “Ci sono 36 miliardi che potrebbero andare a irrobustire ... Governo: delegazione Leu a p.Chigi per incontro con Conte

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - E' arrivata a palazzo Chigi la delegazione di Leu per l'incontro con il premier Giuseppe Conte. Partecipano il ... Matteo Renzi ha detto di non voler far cadere il governo, ma detta le sue condizioni: “Ci sono 36 miliardi che potrebbero andare a irrobustire ...Roma, 15 dic. (Adnkronos) - E' arrivata a palazzo Chigi la delegazione di Leu per l'incontro con il premier Giuseppe Conte. Partecipano il ...