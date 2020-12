Giulia Scarano bocciata agli esami Il Collegio 5?/ Tra punizioni e brutti voti... (Di martedì 15 dicembre 2020) Giulia Scarano bocciata agli esami Il Collegio 5? Tra punizioni e brutti voti la pugliese rischia di dover lasciare la scuola senza diploma Leggi su ilsussidiario (Di martedì 15 dicembre 2020)Il5? Trala pugliese rischia di dover lasciare la scuola senza diploma

MrsPiton_MM_ : GIULIA SCARANO: Nonostante mi faccia spaccare dal ridere, e l'abbia amata dal primo secondo, temo che: ?NON PASSA… - mcrrythenight : ho ricordato ora che stasera c’è l’ultima puntata del collegio io non sono pronto a vedere luna scognamiglio e giul… - ciccio_co : mi sono appena ricordato che stasera è l'ultima volta che vedremo giulia scarano - dilettagiorget3 : RT @omninosama: Come farò da domani senza le perle di Giulia Scarano ???? #Ilcollegio #ilcollegio5 - omninosama : Come farò da domani senza le perle di Giulia Scarano ???? #Ilcollegio #ilcollegio5 -