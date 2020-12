Cyberpunk 2077 | continuano i problemi anche con le versioni fisiche

Leggi su esports247

(Di martedì 15 dicembre 2020)continua a far parlare di sè e sfortunatamente per i suoi creatori non per le emozioni che è in grado di regalare ai giocatori ma bensì per iche sta dando. CD Projekt RED sembrerebbe essersi infilata in un bel pasticcio facendo passare il suo titolo da gioco più atteso del decennio a quello più criticato. Il vero e proprio problema è la bassa qualità delleper le console di vecchia generazione che presentano bug e glitch a non finire, per non parlare dei crash che fanno indiavolare i giocatori di PS4 e Xbox One. Ma la cosa che ha lasciato più interdetti tutti gli amanti di esport è che questenon sono state recensite prima dell’uscita ufficiale del gioco poichè la casa madre polacca non ha fornito ai recensori la versione del gioco per tutte le console, bensì ...