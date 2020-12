Cristiano Malgioglio dichiara guerra aperta a Giulia Salemi | “dicesse grazie a Monte!”

Leggi su trendit

(Di martedì 15 dicembre 2020) Le new entry del Grande Fratello Vip 5 hanno portato scompiglio nella casa e l’ultima catfight ufficiale sarebbe quella cheavrebbe intenzione dire all’influencer power. Il motivo è presto spiegato. Qualche giorno faaveva ripreso laper la risposta data a Samantha De Grenet e Filippo Nardi, che si stavano prodigando per fare un po’ di pulizia nella casa, a loro detta sporca. Un rimprovero che aveva portatosull’orlo del pianto. Non solo. L’influencer non aveva accettato di buon grado il fatto cheavesse chiesto scusa a Samantha a nome suo. Nel corso della puntata di ieri, dunque, i due si sono vicendevolmente mandati in nomination, cosa che non ...