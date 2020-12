Coronavirus, al via la campagna di vaccinazione anche in California. La Corea del Sud verso una nuova stretta (Di martedì 15 dicembre 2020) Usa EPA/JAE HONG/POOL / POOL L’infermiera Helen Cordova è stata la prima persona a ricevere il vaccino il California.Negli Usa il vaccino anti-Covid è stato distribuito in tutti gli Stati nelle ultime ore, riporta la Cnn. Gli operatori sanitari in prima linea nella lotta alla pandemia hanno ricevuto le prime dosi, e la campagna di vaccinazione è iniziata a New York come in California, nel giorno in cui gli Usa hanno superato le 300.000 vittime per Covid. Il bilancio totale dei decessi negli Stati Uniti si attesta adesso a 300.024, secondo i dati del Washington Post. La prima dose del vaccino è stata somministrata in diretta tv a Sandra Lindsay, un’infermiera afroamericana di terapia intensiva del Long Island Jewish Medical Center nel Queens, New York. «Spero che questo segni l’inizio della fine di un periodo ... Leggi su open.online (Di martedì 15 dicembre 2020) Usa EPA/JAE HONG/POOL / POOL L’infermiera Helen Cordova è stata la prima persona a ricevere il vaccino il.Negli Usa il vaccino anti-Covid è stato distribuito in tutti gli Stati nelle ultime ore, riporta la Cnn. Gli operatori sanitari in prima linea nella lotta alla pandemia hanno ricevuto le prime dosi, e ladiè iniziata a New York come in, nel giorno in cui gli Usa hanno superato le 300.000 vittime per Covid. Il bilancio totale dei decessi negli Stati Uniti si attesta adesso a 300.024, secondo i dati del Washington Post. La prima dose del vaccino è stata somministrata in diretta tv a Sandra Lindsay, un’infermiera afroamericana di terapia intensiva del Long Island Jewish Medical Center nel Queens, New York. «Spero che questo segni l’inizio della fine di un periodo ...

Raccolta di generi alimentari ma anche attività di sportello per il lavoro, per il sociale e per la sanità. Iniziativa di Usb, Casa Rossa, Partito dei Carc, Rifondazione Comunista e movimento 'Non una ...