Consiglio d’Europa chiede trasparenza sui rapporti tra governo e lobby. “I cittadini devono sapere” (Di martedì 15 dicembre 2020) Il Greco, organo anti corruzione del Consiglio d’Europa, chiede trasparenza alla Germania sulle interazioni tra i membri del governo e i lobbisti, in modo che siano di dominio pubblico le informazioni sui temi discussi durante gli incontri e vengano divulgati gli eventuali contributi dei lobbisti alle proposte di legge. Nel rapporto sulle misure prese da Berlino per combattere la corruzione ai vertici dello Stato, il Greco esprime “preoccupazione per la mancanza di trasparenza sui rapporti tra le associazioni di lobbisti professionali e i rappresentanti di grosse aziende, da un lato, e i membri del governo e alti funzionari, dall’altro”, anche perché “le lobby sembrano essere una parte importante del processo politico in Germania” e i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) Il Greco, organo anti corruzione delalla Germania sulle interazioni tra i membri dele i lobbisti, in modo che siano di dominio pubblico le informazioni sui temi discussi durante gli incontri e vengano divulgati gli eventuali contributi dei lobbisti alle proposte di legge. Nel rapporto sulle misure prese da Berlino per combattere la corruzione ai vertici dello Stato, il Greco esprime “preoccupazione per la mancanza disuitra le associazioni di lobbisti professionali e i rappresentanti di grosse aziende, da un lato, e i membri dele alti funzionari, dall’altro”, anche perché “lesembrano essere una parte importante del processo politico in Germania” e i ...

AlbertoBagnai : Capisco che parlare dopo la voce della Verità è difficile, ma confondere il Consiglio Europeo col Consiglio d’Europ… - PBiffoni : @TaniuzzaCalabra Le domande che mi facevo da piccolo, allora, non erano stupide. Come si fa uno Stato? Non esiste u… - SalvatoreMirag7 : Ha ragione @Chandra_85_ c´é troppo silenzio, ma questo non presagisce nulla di positivo. Auguriamoci che Consiglio… - cirox : È uscito un libro che raccoglie oltre 150 proposte (non richieste) di bandiere per l'Europa, ricevute dal Consiglio… - g_natalizia : @udogumpel @ferrarailgrasso @Tiziana_DR Grazie per il prestigioso premio e per i complimenti. Allora seguo il vostr… -

Ultime Notizie dalla rete : Consiglio d’Europa Ue: raggiunto l’accordo su bilancio e Recovery Fund. Michel: ora può partire l’attuazione Il Sole 24 ORE