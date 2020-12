Addio ai voti alle elementari, arrivano i giudizi: da ‘avanzato’ a ‘in via di acquisizione’ (Di martedì 15 dicembre 2020) Addio ai voti alle elementari, ci saranno i giudizi da ‘avanzato’ a ‘in via di acquisizione’: dopo la decisione presa in estate arrivano le indicazioni della ministra Lucia Azzolina. È stata, infatti, firmata e inviata alle scuole l’Ordinanza che prevede il giudizio descrittivo al posto dei voti numerici nella valutazione periodica e finale della scuola primaria, secondo quanto stabilito dal Decreto Scuola approvato a giugno. Si tratta di “una svolta concreta nella valutazione delle nostre alunne e alunni”, ha commentato la titolare dell’Istruzione, presentando online il nuovo sistema di valutazione con le Linee Guida che sarà in vigore già quest’anno.Il giudizio descrittivo al posto ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 15 dicembre 2020)ai, ci saranno idaa ‘in via di: dopo la decisione presa in estatele indicazioni della ministra Lucia Azzolina. È stata, infatti, firmata e inviatascuole l’Ordinanza che prevede ilo descrittivo al posto deinumerici nella valutazione periodica e finale della scuola primaria, secondo quanto stabilito dal Decreto Scuola approvato a giugno. Si tratta di “una svolta concreta nella valutazione delle nostre alunne e alunni”, ha commentato la titolare dell’Istruzione, presentando online il nuovo sistema di valutazione con le Linee Guida che sarà in vigore già quest’anno.Ilo descrittivo al posto ...

