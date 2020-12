Striscia la notizia: Mingo condannato a un anno e 2 mesi (Di lunedì 14 dicembre 2020) Condanna di un anno e 2 mesi all’ex inviato Mingo di Striscia la notizia. Per i giudici infatti ha truffato Mediaset. Stessa decisione per Corinna Martino, amministratore unico della Mec Produzioni Srl di cui il marito Mingo era socio. Stando all’ipotesi accusatoria Di Pasquale con la complicità di sua moglie si è fatto pagare alcuni servizi relativi a fatti inventati ma spacciati per veri, chiedendo rimborsi anche su costi non dovuti per figuranti e attori. Le accuse: Truffa, falso e diffamazione. Truffa, falso e diffamazione queste le accuse del Tribunale di Bari che ha condannato a un anno e 2 mesi di reclusione l’ex inviato di Striscia la notizia Domenico De Pasquale (in arte ... Leggi su ck12 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Condanna di une 2all’ex inviatodila. Per i giudici infatti ha truffato Mediaset. Stessa decisione per Corinna Martino, amministratore unico della Mec Produzioni Srl di cui il maritoera socio. Stando all’ipotesi accusatoria Di Pasquale con la complicità di sua moglie si è fatto pagare alcuni servizi relativi a fatti inventati ma spacciati per veri, chiedendo rimborsi anche su costi non dovuti per figuranti e attori. Le accuse: Truffa, falso e diffamazione. Truffa, falso e diffamazione queste le accuse del Tribunale di Bari che haa une 2di reclusione l’ex inviato dilaDomenico De Pasquale (in arte ...

