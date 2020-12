"So che madre sono stata". Alba Parietti e il figlio Francesco dalla D'Urso, si commuovono tutti (Di lunedì 14 dicembre 2020) Mamma e figlio. Un rapporto spesso conflittuale, ma con il lieto fine. Alba Parietti scrive una lettera emozionante a suo figlio Francesco Opppini (nato dal matrimonio con Franco Oppini quando Alba aveva 20 anni). "sono stata una madre ingombrante, ma credo di aver fatto, anche con molti errori quelli che una madre deve fare, proteggere il proprio figlio", dice Alba a Francesco al Live Non è la D'Urso. Messa da parte la timidezza, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip abbraccia sua madre e balla sulle note di una canzone bellissima di Barbarossa. "La cosa che mi piace più di te - dice Alba - è che so di essere la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Mamma e. Un rapporto spesso conflittuale, ma con il lieto fine.scrive una lettera emozionante a suoOpppini (nato dal matrimonio con Franco Oppini quandoaveva 20 anni). "unaingombrante, ma credo di aver fatto, anche con molti errori quelli che unadeve fare, proteggere il proprio", diceal Live Non è la D'. Messa da parte la timidezza, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip abbraccia suae balla sulle note di una canzone bellissima di Barbarossa. "La cosa che mi piace più di te - dice- è che so di essere la ...

trash_italiano : Io che spiego a mia madre perché non funziona Google: - RealEmisKilla : Boh. Stanotte ho sognato Monica Bellucci che insultava mia madre. - Pontifex_it : Accompagnati dalla Madre di Gesù nel cammino verso il Natale, in questi tempi difficili per molti, sforziamoci di r… - trespine : RT @chiaratat: È un anno che vivo come un'eremita, i regali ho iniziato a comprarli online, altri li acquisterò nei negozi in più giorni.… - StefaniaLiga : RT @tutticomemily: Persone che conoscono Tommaso da tre mesi si permettono di dire che Oppini gli ha tolto qualcosa, sua madre che lo conos… -