Siracusa, festa di Santa Lucia. Pontificale in cattedrale e poi lunga coda per l'omaggio alla Patrona (Di lunedì 14 dicembre 2020) Siracusa - In mattinata il Pontificale in cattedrale , nel pomeriggio la Messa solenne alla Borgata, alla presenza delle reliquie. Siracusa ha vissuto così ieri il giorno di Santa Lucia . L'... Leggi su lagazzettasiracusana (Di lunedì 14 dicembre 2020)- In mattinata ilin, nel pomeriggio la Messa solenneBorgata,presenza delle reliquie.ha vissuto così ieri il giorno di. L'...

LaGazzettaSR : #Siracusa, festa di Santa Lucia. Pontificale in cattedrale e poi lunga coda per l'omaggio alla Patrona - nabeddasicula : RT @SiciliaPreziosa: Nel giorno di Santa Lucia scopriamo le #origini del culto e riviviamo (virtualmente) le emozioni della #festa tra le v… - giulielle16_ : @ChiaraRossett15 @amaricord @disinnescare_ Di dove sei? Io ho capito che la festeggiano con i regali soprattutto in… - antoninobill : RT @blogsicilia: La festa di Santa Lucia a Siracusa, lunga fila per entrare in chiesa, pericolo assembramenti - - antoninobill : RT @blogsicilia: La festa di Santa Lucia a Siracusa, 'viviamo tempi tristi ma ci risolleveremo' - -