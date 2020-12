Shiffrin torna a vincere e sul podio scoppia in lacrime per il papà

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Mikaelaè definitivamenteta. La sciatrice statunitense, vincitrice di tre coppe del mondo consecutive, èta al successo dopo aver abbandonato le gare a inizio anno per la morte del padre. È il motivo per cui ha perso la Coppa del mondo lo scorso anno. Oggi ha vinto lo slalom gigante di Courchevel davanti a Federica Brignone e a Tessa Worley. Nona Sofia Goggia. Marta Bassino è caduta nella seconda manche mentre aveva il miglior tempo (era seconda al termine della prima manche). Brignone nella seconda manche è riuscita incredibilmente a rialzarsi dopo una caduta che sembrava averla estromessa, un gesto alla Tomba. Una volta sul, Mikaelanon ha retto all’emozione ed èta in. Si è inginocchiata. Una scena commovente. Le si ...