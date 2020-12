Serie B | designazioni arbitrali 12a giornata | si parte stasera con Reggina-Venezia | arbitra Maresca

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la 12ªdi andata del Campionato diB 2020/21 in programma martedì 15 dicembre 2020.ASCOLI – COSENZA h. 21.00ROBILOTTAMUTO – YOSHIKAWAIV: RAPUANOCITTADELLA – LR VICENZA h. 21.00SANTOROROSSI L. – MARCHIIV: AURELIANOEMPOLI – CREMONESE h. 21.00AMABILEDI IORIO – MOKHTARIV: CAMPLONEMONZA – V. ENTELLA h. 21.00MERAVIGLIACAPALDO – TRINCHIERIIV: GHERSINIPISA – PESCARA h. 21.00PATERNAVECCHI – SCHIRRUIV: MARINELLIPORDENONE – BRESCIA h. 21.00GARIGLIOFIORITO – SACCENTIIV: MAGGIONIREGGIANA – FROSINONE h. 18.30VOLPIBERCIGLI – VONOIV: DIONISILunedì 14/12 h. 21.00DI VUOLO – MACADDINOIV: MARCHETTISALERNIATA – LECCE h. 21.00CHIFFIAVALOS – ZINGARELLIIV: MARINISPAL – ...

Si giocherà mercoledì 16 dicembre un recupero dell'11^ giornata del campionato di Serie C, girone C. Per leggere la classifica, CLICCA QUI. Questo il programma delle gare e le designazioni arbitrali:M ...Si gioca in infrasettimanale la 12^ giornata del campionato di Serie A. Per leggere la classifica, CLICCA QUI. Di seguito il programma delle gare e le designazioni arbitrali:Martedì ore 18.30Udinese-C ...