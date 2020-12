Roma | tratto di strada chiuso per verifica dei cornicioni | l’intervento dei Vigili del Fuoco

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Oggi, 14 dicembre, alle ore 13,15 si è intervenuti presso via Ostiense (SS 8 bis) con la squadra vf dell’ Eur ( 11/ a) per ladie laterizi del ponte in prossimità di via C. Frugoni .Dopo aver eseguito una prima,il personale intervenuto ( consultatosi con il funzionario di guardia) ha ritenuto opportuno chiudere queldiinteressato al solo scopo cautelativo, onde evitare che piccole parti del rivestimento in tufo cadendo non vadano ad impattarsi sui veicoli transitanti. Presente sul posto anche il personale di polizia localeCapitale per le competenze legate alla viabilità su Il Corriere della Città.