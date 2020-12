Ricomincio da RaiTre, il programma di Massini e Delogu è un flop (Di lunedì 14 dicembre 2020) Con gli occhi che brillavano, il consueto entusiasmo e quel piglio (che gli invidio molto) di chi sta raccontando o portando in scena qualcosa di sempre fondamentale per le sorti dell’intera umanità, Stefano Massini ha debuttato sabato in prima serata con “Ricomincio da RaiTre“. Fattosi le ossa monologando chez Formigli a “Piazzapulita”, il 45enne scrittore fiorentino ha pensato bene di compiere il grande balzo conducendo e confezionando in tv una passerella di altrui esibizioni teatrali disomogenee legate solo dall’esile tratto comune di essere l’accenno a una sorta di ripartenza post Covid per la gente del mestiere, fiaccata da un anno di carestia. Nella realtà ne è uscito uno spettacolo sfilacciato, che in una serata per giunta non concorrenziale (per ciò che riguarda proposte analoghe: i competitors teorici erano il Natale di ... Leggi su tpi (Di lunedì 14 dicembre 2020) Con gli occhi che brillavano, il consueto entusiasmo e quel piglio (che gli invidio molto) di chi sta raccontando o portando in scena qualcosa di sempre fondamentale per le sorti dell’intera umanità, Stefanoha debuttato sabato in prima serata con “da“. Fattosi le ossa monologando chez Formigli a “Piazzapulita”, il 45enne scrittore fiorentino ha pensato bene di compiere il grande balzo conducendo e confezionando in tv una passerella di altrui esibizioni teatrali disomogenee legate solo dall’esile tratto comune di essere l’accenno a una sorta di ripartenza post Covid per la gente del mestiere, fiaccata da un anno di carestia. Nella realtà ne è uscito uno spettacolo sfilacciato, che in una serata per giunta non concorrenziale (per ciò che riguarda proposte analoghe: i competitors teorici erano il Natale di ...

