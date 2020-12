Restituito lo stipendio alla prof di Palermo sospesa per le critiche a Salvini: il giudice dichiara illegittima la sanzione (Di lunedì 14 dicembre 2020) Le restituiranno anche i quindici giorni di stipendio non ricevuto a causa della sospensione. Il giudice del lavoro Fabio Civiletti, oggi 14 dicembre, ha dichiarato illegittima la sanzione disciplinare alla professoressa di Palermo Rosa Maria Dell’Aria. La storia, nella primavera del 2019 fece parecchio scalpore e finì per mobilitare insegnanti e studenti, spingendo l’allora ministro Matteo Salvini a incontrarla. L’insegnante dell’istituto tecnico industriale Vittorio Emanuele III, docente da 40 anni, era stata sospesa per due settimane con l’accusa di non aver vigilato sui suoi studenti che, in un elaborato per la Giornata della Memoria, avevano accostato le leggi razziali al decreto sicurezza dell’allora ... Leggi su open.online (Di lunedì 14 dicembre 2020) Le restituiranno anche i quindici giorni dinon ricevuto a causa della sospensione. Ildel lavoro Fabio Civiletti, oggi 14 dicembre, hatoladisciplinareessoressa diRosa Maria Dell’Aria. La storia, nella primavera del 2019 fece parecchio scalpore e finì per mobilitare insegnanti e studenti, spingendo l’allora ministro Matteoa incontrarla. L’insegnante dell’istituto tecnico industriale Vittorio Emanuele III, docente da 40 anni, era stataper due settimane con l’accusa di non aver vigilato sui suoi studenti che, in un elaborato per la Giornata della Memoria, avevano accostato le leggi razziali al decreto sicurezza dell’allora ...

La sanzione disciplinare fu "illegittima". Il giudice del lavoro Fabio Civiletti ha stabilito che alla professoressa Rosa Maria Dell'Aria verrà restituito lo stipendio dei 15 giorni di sospensione che ...

La sanzione disciplinare fu "illegittima". Il giudice del lavoro Fabio Civiletti ha stabilito che alla professoressa Rosa Maria Dell'Aria verrà restituito lo stipendio dei 15 giorni di sospensione che ...