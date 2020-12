Paolo Brosio: la fidanzata Maria Laura sbugiardata a Live Non è la d’Urso (Di lunedì 14 dicembre 2020) La fidanzata di Paolo Brosio si è sottoposta alla macchina della verità a Live Non è la d’Urso, ma le cose non sono andate come sperato. In quanto la macchina ha svelato che lei starebbe con il giornalista solo per avere una maggiore visibilità. Paolo Brosio da qualche tempo ha iniziato una relazione con Maria L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ladisi è sottoposta alla macchina della verità aNon è la, ma le cose non sono andate come sperato. In quanto la macchina ha svelato che lei starebbe con il giornalista solo per avere una maggiore visibilità.da qualche tempo ha iniziato una relazione conL'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

