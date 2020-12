Nuove fibre | più riciclo | meno consumo di acqua | l' outdoor cambia il tessile di R Bressa

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 14 dicembre 2020) (di Rudi) Capi e abiti a basso costo, di breve durata, che vengono utilizzati per una sola stagione e poi buttati. È la cosiddetta fast-fashion, ovvero un’industria dell’abbigliamento che punta all’impiego di materie prime di scarsa qualità, per produzioni a basso costo e per arrivare a un’ampia platea di consumatori. Ma l’impatto ambientale di questo tipo di industria e del mondo dell’abbigliamento in generale è tutt’altro che trascurabile. In un recente studio pubblicato su Nature, dal titolo The environmental price of fast fashion, gli autori identificano gli impatti ambientali lungo tutta la filiera della moda - dalla produzione di materie prime, allo smaltimento del prodotto finale. I numeri (impietosi) dell’industria della moda L’industria della moda produce oltre 92 milioni di tonnellate di rifiuti l’anno e consuma 79 mila miliardi di litri ...