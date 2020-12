Mino Raiola svela tutto: sorprese sul futuro di Pogba e Ibrahimovic [VIDEO] (Di lunedì 14 dicembre 2020) Mino Raiola non è mai banale. Il potente agente ha affrontato diverse situazioni riguardanti il calciomercato e non solo. La sua scuderia può contare su calciatori di assoluto livello, su tutti Paul Pogba ma anche Ibrahimovic, De Ligt e Balotelli. La situazione più spinosa è sicuramente quella del francese, il Polpo è in uscita dal Manchester United ma a sorpresa potrebbe non lasciare l’Inghilterra nella prossima sessione di mercato. E’ quanto dichiarato proprio da Raiola durante il premio Golden Boy 2020: “Ho espresso il mio parere su di lui e sono stato chiaro. Parlavo di un addio nella prossima estate, difficilmente i grandi giocatori vanno via a gennaio”. Raiola su De Ligt e Ibrahimovic Il difensore De Ligt può essere considerato uno dei migliori nel suo ruolo, ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 14 dicembre 2020)non è mai banale. Il potente agente ha affrontato diverse situazioni riguardanti il calciomercato e non solo. La sua scuderia può contare su calciatori di assoluto livello, su tutti Paulma anche, De Ligt e Balotelli. La situazione più spinosa è sicuramente quella del francese, il Polpo è in uscita dal Manchester United ma a sorpresa potrebbe non lasciare l’Inghilterra nella prossima sessione di mercato. E’ quanto dichiarato proprio dadurante il premio Golden Boy 2020: “Ho espresso il mio parere su di lui e sono stato chiaro. Parlavo di un addio nella prossima estate, difficilmente i grandi giocatori vanno via a gennaio”.su De Ligt eIl difensore De Ligt può essere considerato uno dei migliori nel suo ruolo, ...

