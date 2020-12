Maria De Filippi e la malattia che la tormenta: «Non è stata una passeggiata…» (Di lunedì 14 dicembre 2020) In tv dimostra di aver sempre un atteggiamento pacato, tranquillo. Ma Maria De Filippi, queen Mary per i suoi fan, in realtà soffre di ipocondria (in termini medici patofobia). Si fa riferimento ad un disturbo psichico caratterizzato dalla preoccupazione eccessiva di una persona riguardo alla propria salute, con la convinzione che qualsiasi sintomo avvertito o una qualunque visita medica di routine possano rivelare una patologia. Un problema che in parte si è fatto più presente col Coronavirus. La conduttrice ha raccontato recentemente le sue ansie in un’intervista a “Oggi”: «Per lavoro dovevo vedere continuamente gente ed ero terrorizzata di beccarmi il Covid-19». leggi anche l’articolo —> Maria De Filippi malattia, il dramma di Queen Mary: “Ecco di cosa soffro” «Confesso che per me non è ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 14 dicembre 2020) In tv dimostra di aver sempre un atteggiamento pacato, tranquillo. MaDe, queen Mary per i suoi fan, in realtà soffre di ipocondria (in termini medici patofobia). Si fa riferimento ad un disturbo psichico caratterizzato dalla preoccupazione eccessiva di una persona riguardo alla propria salute, con la convinzione che qualsiasi sintomo avvertito o una qualunque visita medica di routine possano rivelare una patologia. Un problema che in parte si è fatto più presente col Coronavirus. La conduttrice ha raccontato recentemente le sue ansie in un’intervista a “Oggi”: «Per lavoro dovevo vedere continuamente gente ed ero terrorizzata di beccarmi il Covid-19». leggi anche l’articolo —>De, il dramma di Queen Mary: “Ecco di cosa soffro” «Confesso che per me non è ...

