Lui? Guadagna 6 | 5 miliardi in 3 secondi | la scoperta in diretta tv | occhio alla sua reazione | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Inuna delle più belle notizie. È accaduto a Brian Chesky, Ceo e fondatore di Airbnb, la piattaforma che mette in contatto persone in cerca di un alloggio o di una camera per brevi periodi. Il ragazzo, durante un'intervista a Bloomberg ha scoperto che il valore delle azioni della sua società era schizzato da un +112,8per cento a 101di dollari. Cifre che hanno reso Airbnb la più grande azienda di viaggi al mondo. L'annuncio a Chesky è arrivatomente dgiornalista e l'ha colto a dir poco impreparato. "È la prima volta che sento questo numero", ha commentato balbettando dall'emozione.