LIVE Non è La D'Urso: Paolo Brosio, la fidanzata sbugiardata dalla Macchina della Verità (Di lunedì 14 dicembre 2020) A LIVE Non è La D'Urso si continua da settimane a ricercare la presunta Verità nascosta nella storia d'amore nata fra Paolo Brosio e la sua "topolina" Maria Laura De Vitis. Una delle principali accuse che sono state mosse alla ragazza circa il suo finto interesse nei confronti del giornalista è che lei stia recitando il ruolo della fidanzatina per diventare popolare così da ricavarne un facile profitto. A contro prova di questo, LIVE Non è la D'Urso ha diffuso la ricostruzione di un audio portato alla redazione da Diego Granese: un giovane imprenditore che, in una conversazione con la ragazza, si è fatto raccontare che la storia con Brosio è "un progetto" da fare "per forza" ma con l'intento "di staccarsi" quanto prima.

