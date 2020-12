L’attore più bello d’Italia arriverà a Sanremo 2021? Spunta l’indiscrezione (Di lunedì 14 dicembre 2020) Siamo a dicembre inoltrato e l’aria sanremese, come sempre, inizia a farsi sentire. Nonostante le difficoltà, le restrizioni e la sfiancante condizione della pandemia, Sanremo 2021 è sempre Sanremo. Per questa prossima edizione si parla già di ospiti d’onore, e sembrerebbe proprio che a calcare il palco dell’Ariston sarà uno degli attori italiani più amati. … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 14 dicembre 2020) Siamo a dicembre inoltrato e l’aria sanremese, come sempre, inizia a farsi sentire. Nonostante le difficoltà, le restrizioni e la sfiancante condizione della pandemia,è sempre. Per questa prossima edizione si parla già di ospiti d’onore, e sembrerebbe proprio che a calcare il palco dell’Ariston sarà uno degli attori italiani più amati. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

