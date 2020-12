Grande Fratello Vip, anticipazioni del 14 dicembre: novità e colpi di scena (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nuovo appuntamento oggi, lunedì 14 dicembre 2020, con una nuova puntata in diretta del Grande Fratello Vip: ecco tutte le curiosità e novità Il Grande Fratello Vip continua senza sosta. E così oggi, lunedì 14 dicembre 2020, andrà in onda una nuova puntata live con la conduzione di Alfonso Signorini. Non ci sarà nessun eliminato, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nuovo appuntamento oggi, lunedì 142020, con una nuova puntata in diretta delVip: ecco tutte le curiosità eIlVip continua senza sosta. E così oggi, lunedì 142020, andrà in onda una nuova puntata live con la conduzione di Alfonso Signorini. Non ci sarà nessun eliminato, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Linkiesta : Il governicchio Il confronto politico e sanitario con la Germania è impietoso e questa volta il nostro puntero non… - trash_italiano : Alfonso Signorini risponde ai dubbi sul televoto del #GFVIP, ma qualcosa non torna - trash_italiano : #GFVIP: dopo gli spagnoli, arrivano anche i brasiliani a salvare Adua Del Vesco - mariolavia : RT @Linkiesta: Il governicchio Il confronto politico e sanitario con la Germania è impietoso e questa volta il nostro puntero non è il Pab… - rahal_majda : @Giogiolino1 @GF_diretta Per me non e il grande fratello ma il grande birdello sponsorisato di canale5 -