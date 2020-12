Granada-Napoli, Gattuso: “Sorteggio insidioso” (Di lunedì 14 dicembre 2020) La “Sorteggio difficile ed insidioso. Il Granada è un’ottima squadra, sarà dura“. Queste le dichiarazioni dell’allenatore del Napoli Rino Gattuso dopo l’esito del sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League. Il Napoli giocherà la partita di andata sul campo del Granada e il ritorno al Maradona. Il Granada è settimo nella Liga spagnola. Per il Napoli evitate comunque le grandi insidie rappresentate da Salisburgo e Lille. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ladifficile ed insidioso. Ilè un’ottima squadra, sarà dura“. Queste le dichiarazioni dell’allenatore delRinodopo l’esito del sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League. Ilgiocherà la partita di andata sul campo dele il ritorno al Maradona. Ilè settimo nella Liga spagnola. Per ilevitate comunque le grandi insidie rappresentate da Salisburgo e Lille. SportFace.

claudioruss : Questo l’incrocio tra #SerieA ed i sedicesimi di #EuropaLeague a febbraio per il #Napoli domenica 14/2: Napoli-Juv… - zamurejo : RT @siwenio_: Se il Granada supera il pareggio contro il Napoli mi registro mentre mi strappo i coglioni, li mangio e lo carico su twitter - perchetendenza : 'Stella Rossa', 'Granada' e 'Braga': Perché saranno le avversarie rispettivamente di Milan, Napoli e Roma nei sedic… - jo19N26 : RT @kiingg____: Percepisco timore per il GRANADA dagli stessi che pensano il Napoli abbia una rosa paragonabile al Barcellona di Guardiola.… - sscalcionapoli1 : EL, le date dei sedicesimi: Napoli prima in Spagna a febbraio, poi al 'Maradona' #UEL #ForzaNapoliSempre #Granada -