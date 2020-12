**Governo: Bettini, 'nessuna crisi, se cade Pd è per il voto'** (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Conte è pienamente consapevole che è il momento di dire la verità. È il momento della massima lealtà. Degli impegni solenni. Il Pd va al confronto con questo stato d'animo. (...) Ora occorre chiudere con la fase dell'emergenza (anche se incombe ancora la coda avvelenata della pandemia) per affrontare la ricostruzione". Lo dice Goffredo Bettini ad Huffpost. E per farlo, aggiunge, "è indispensabile maggiore unità, solidità e visione politica comune da parte della maggioranza che sostiene il governo. C'è da fare un passo in avanti da parte di tutti." "Il Pd sul Recovery Fund, al di là del buon lavoro dei nostri ministri, ha da dire la sua. Vanno calibrati i poteri della task force rispetto a quelli delle strutture statali esistenti. E vanno selezionati con molta cura i progetti definitivi da sottoporre a Bruxelles" ma ben "altra cosa è ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Conte è pienamente consapevole che è il momento di dire la verità. È il momento della massima lealtà. Degli impegni solenni. Il Pd va al confronto con questo stato d'animo. (...) Ora occorre chiudere con la fase dell'emergenza (anche se incombe ancora la coda avvelenata della pandemia) per affrontare la ricostruzione". Lo dice Goffredoad Huffpost. E per farlo, aggiunge, "è indispensabile maggiore unità, solidità e visione politica comune da parte della maggioranza che sostiene il governo. C'è da fare un passo in avanti da parte di tutti." "Il Pd sul Recovery Fund, al di là del buon lavoro dei nostri ministri, ha da dire la sua. Vanno calibrati i poteri della task force rispetto a quelli delle strutture statali esistenti. E vanno selezionati con molta cura i progetti definitivi da sottoporre a Bruxelles" ma ben "altra cosa è ...

ManuelaBellipan : RT @mattiafeltri: 'Adeguare la squadra di governo non è un tabù'. Intervista a Goffredo Bettini (di A. De Angelis) - vin_co_ : Bettini: 'No al rimpasto. Parola orribile... Il premier deciderà se ADEGUARE gli assetti del Governo. Questo per no… - petregiamp : RT @GPerenne: Goffredo Bettini detta la linea al Governo .. non si è presentato alle elezioni del 2018 - GPerenne : Goffredo Bettini detta la linea al Governo .. non si è presentato alle elezioni del 2018 - mattiafeltri : 'Adeguare la squadra di governo non è un tabù'. Intervista a Goffredo Bettini (di A. De Angelis) -