Google down | problemi in Italia e nel resto del mondo Cosa sta succedendo

"Google down". I problemi tecnici di Google diventano una delle tendenze principali su Twitter, dove l'hashtag #Googledown spopola a ogni latitudine. Si accumulano le segnalazioni di problemi relative ai servizi collegati al colosso. In particolare, sul sito downdetector.it è presente una panoramica delle segnalazioni relative ai problemi incontrati dagli utenti. Le mappe mostrano un'impennata dei 'down' relativi al motore di ricerca, a Youtube, a Gmail, a Google Meet, Google Drive e Google play. E ancora Google Maps e Google Scholar: se si prova ad accedere ai servizi di Google si trova un messaggio di errore.

ilpost : I servizi di Google sono inaccessibili per molti utenti in tutto il mondo - wireditalia : Si è rotto Google. #GoogleDown - lorepregliasco : Google Meet è down? (notare il !!1 finale, degno del 2020) - cinnamo49327992 : Il colosso tecnologico Google ha appena dichiarato che il down sarebbe imputabile a Francesco Oppini, un telecronis… - mestessastanacc : Tutti contenti per il Google down e poi ci sono io che uso teams. Ok. -