Dopo Fka Twigs | anche Sia accusa Shia LaBeouf | «bugiardo patologico» | ecco cos’è successo

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Dopo Fka Twigs, anche Sia. La cantautrice australiana, registrata la citazione in giudizio da parte dell’ex fidanzata, ha voluto rivelare online di essere stata «ferita emotivamente» da Shia LaBeouf, che Twigs ha accusato di abusi sessuali, fisici e psicologici. «È un bugiardo patologico, che mi ha trascinata in una relazione adultera fingendo di essere single», ha compulsato online Sia, cui Fka Twigs, ex fidanzata dell’attore, ha espresso pubblicamente tutto il proprio sostegno.