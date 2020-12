Dl Ristori, sconto affitti e stop mutui: via libera dal Senato (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sì allo sconto sugli affitti, sospesi i mutui sulla prima casa per il 2021. Sono alcune delle misure previste dal decreto legge Ristori, che ha ottenuto il via libera dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato. Il provvedimento sarà in aula oggi, per essere approvato entro domani (martedì). sconto affitti e sospensione mutui Via libera allo ‘sconto’ dello Stato, da applicare ai proprietari di abitazioni che ridurranno il canone di affitto, pari al 50% dello sconto, fino a un massimo di 1.200 euro l’anno. La sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa viene estesa al 2021. Le commissioni Bilancio e Finanze hanno approvato la proposta di modifica al decreto ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sì allosugli, sospesi isulla prima casa per il 2021. Sono alcune delle misure previste dal decreto legge, che ha ottenuto il viadalle commissioni Bilancio e Finanze del. Il provvedimento sarà in aula oggi, per essere approvato entro domani (martedì).e sospensioneViaallo ‘’ dello Stato, da applicare ai proprietari di abitazioni che ridurranno il canone di affitto, pari al 50% dello, fino a un massimo di 1.200 euro l’anno. La sospensione delle rate deisulla prima casa viene estesa al 2021. Le commissioni Bilancio e Finanze hanno approvato la proposta di modifica al decreto ...

Notiziedi_it : Dl ristori, sconto affitti e stop mutui: ok da commissioni Senato - Notiziedi_it : Dl ristori, via libera a sconto sugli affitti - moriggi : RT @Lega_Senato: ??#DECRETORISTORI SÌ A SCONTO BOLLETTE ELETTRICHE A IMPRESE IN DIFFICOLTÀ Le commissioni Bilancio e Finanze del Senato, r… - Lega_Senato : ??#DECRETORISTORI SÌ A SCONTO BOLLETTE ELETTRICHE A IMPRESE IN DIFFICOLTÀ Le commissioni Bilancio e Finanze del Se… - notiziepolitica : RT @ultimenotizie: Via libera allo 'sconto' dello Stato, da applicare ai proprietari di abitazioni che ridurranno il canone di affitto, par… -