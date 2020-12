Covid, in Campania rapporto tamponi – positivi al test di poco superiore al 7% (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata di oggi la percentuale di positivi al Covid-19 sui tamponi effettuati si aggira in Regione Campania intorno a poco più del 7%. Lo si evince dai dati forniti dall’Unità di Crisi. Di seguito il bollettino completo: positivi del giorno: 1.088 di cui: Asintomatici: 1.005 Sintomatici: 83tamponi del giorno: 15.472 Totale positivi: 175.053 Totale tamponi: 1.821.695 ?Deceduti: 30 (*) Totale deceduti: 2.340 Guariti: 1.648 Totale guariti: 80.043 * 9 deceduti nelle ultime 48 ore e 21 deceduti in precedenza ma registrati ieri? ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 130 Posti letto di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata di oggi la percentuale dial-19 suieffettuati si aggira in Regioneintorno apiù del 7%. Lo si evince dai dati forniti dall’Unità di Crisi. Di seguito il bollettino completo:del giorno: 1.088 di cui: Asintomatici: 1.005 Sintomatici: 83del giorno: 15.472 Totale: 175.053 Totale: 1.821.695 ?Deceduti: 30 (*) Totale deceduti: 2.340 Guariti: 1.648 Totale guariti: 80.043 * 9 deceduti nelle ultime 48 ore e 21 deceduti in precedenza ma registrati ieri? ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 130 Posti letto di ...

