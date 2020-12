Covid-19, Sileri: “Se non ci sarà la linea di rigore a Natale non potremo riaprire le scuole” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Presto per dare anticipazioni" sulle eventuali nuove misure anti-Covid allo studio per Natale, "che verrebbero cavalcate e creerebbero sicuramente ulteriore scompiglio nella popolazione". Ma "rimango della mia idea: l'impostazione che abbiamo oggi, in cui avremo spero tutte le regioni gialle per Natale, ma con le chiusure che sono state definite, con il blocco anche" degli spostamenti "fra i Comuni, rimane". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 14 dicembre 2020) Presto per dare anticipazioni" sulle eventuali nuove misure anti-allo studio per, "che verrebbero cavalcate e creerebbero sicuramente ulteriore scompiglio nella popolazione". Ma "rimango della mia idea: l'impostazione che abbiamo oggi, in cui avremo spero tutte le regioni gialle per, ma con le chiusure che sono state definite, con il blocco anche" degli spostamenti "fra i Comuni, rimane". L'articolo .

orizzontescuola : Covid-19, Sileri: “Se non ci sarà la linea di rigore a Natale non potremo riaprire le scuole” - GuidaLor : Disse colui che scartó l'ipotesi lockdown duro già un mese fa. Boccia, Sileri, Speranza, De Micheli Bellanova, Di M… - MPerardi : Questa è la tremenda malattia che vi tiene ai domiciliari da un anno. Aveste un briciolo di intelletto capireste, m… - marisa_s_43 : RT @nonelarena: #nonelarena Pierpaolo #Sileri: 'Credo che la cosa migliore, avendo visto i verbali del #Cts dove lui è sempre assente, sia… - MariaLu47394970 : Covid, Sileri: «Se in molti non vorranno vaccinarsi, introdurremo qualche forma di obbligatorietà» -