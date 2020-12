Cops – Una banda di poliziotti, super cast per la nuova commedia in due puntate (Di lunedì 14 dicembre 2020) Arriva lunedì 14 e 21 dicembre su Sky Cinema la sua produzione originale Cops – Una banda di poliziotti, una divertente commedia con un cast di grandi attori italiani. Prodotta da Sky con Drymedia prova a rispondere alla domanda cosa succede quando un piccolo commissariato oramai inutile, perché nel suo territorio non avvengono reati, sta per essere chiuso. Il film raccontando due storie si concentra sulla piccola provincia italiana mettendo insieme un cast corale e molto affiatato: Claudio Bisio, Stefania Rocca, Pietro Sermonti, Francesco Mandelli, Dino Abbrescia, Giulia Bevilacqua, Guglielmo Poggi e Giovanni Esposito, a interpretare personaggi carichi di debolezze e difetti ma anche di tanta umanità e simpatia. Cops – Una banda di ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 14 dicembre 2020) Arriva lunedì 14 e 21 dicembre su Sky Cinema la sua produzione originale– Unadi, una divertentecon undi grandi attori italiani. Prodotta da Sky con Drymedia prova a rispondere alla domanda cosa succede quando un piccolo commissariato oramai inutile, perché nel suo territorio non avvengono reati, sta per essere chiuso. Il film raccontando due storie si concentra sulla piccola provincia italiana mettendo insieme uncorale e molto affiatato: Claudio Bisio, Stefania Rocca, Pietro Sermonti, Francesco Mandelli, Dino Abbrescia, Giulia Bevilacqua, Guglielmo Poggi e Giovanni Esposito, a interpretare personaggi carichi di debolezze e difetti ma anche di tanta umanità e simpatia.– Unadi ...

CinemApp_Cinema : Il 14 e il 21 dicembre su @SkyItalia la commedia #Cops in due puntate diretta da Luca Miniero. 'Una banda di polizi… - SkyTG24 : Cops - Una banda di poliziotti, il cast e i personaggi del nuovo film Sky Original - zazoomblog : Cops – Una Banda di Poliziotti su Sky e Now Tv la commedia corale all’italiana al gusto…di cipolla. - #Banda… - raachell_23 : agafar el movil de ma mare i canviar-me la foto de perfil del whatsapp mil cops per veure quina queda millor i pq s… - VanityFairIt : Una nuova mini serie, che fa pensare un po’ a «Borat» e un po' a «Una pallottola spuntata». C'è da ridere!… -