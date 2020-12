Caso Suarez | la rettrice dell’Università per Stranieri di Perugia si è dimessa | “Ho operato con onestà”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Un passo indietro dopo l’interdizione disposta dal giudice per le indagini preliminari. Si èlaperdi Giuliana Grego Bolli indagata, insieme ad altri, nell’inchiesta suldell’esame di italiano al calciatore Luis. La decisione, secondo quanto riporta l’Ansa, è stata comunicata al ministroGaetano Manfredi. Laè stata sospesa per otto mesi dall’esercizio del pubblico ufficio e cinque giorni aveva scelto il silenzio davanti al giudice. “È una decisione che ho preso da poche ore, con profondo rammarico e personale sofferenza, dopo due anni di gestione sfidante, ma anche proficua dell’Istituzione, che sono stata onorata di aver servito come rettore, dopo aver prima servito come ...