Basket: fatta per Anthony Beane a Varese, Cantù si rinforza con Kavell Bigby-Williams (Di lunedì 14 dicembre 2020) La settimana del Basket italiano si apre nel segno di alcuni movimenti di mercato ufficializzati o sostanzialmente dati per fatti. In particolare, c’è la questione dei fuoriusciti dalla Virtus Roma che tiene banco, ma non è soltanto alla Capitale che bisogna guardare. Nella mattina, infatti, è stato ufficializzato l’ingaggio, da parte dell’Acqua S. Bernardo Cantù, del centro inglese Kavell Bigby-Williams (211 cm). Venticinquenne, ha vestito la maglia della Gran Bretagna nelle rappresentative giovanili. Dopo aver fatto il giro dei college (Gillette, Oregon e Louisiana State), ha tentato la strada NBA nel 2019 firmando un Exhibit 10 con i New Orleans Pelicans, durando però solo il tempo della Summer League, prima di essere girato agli affiliati Erie BayHawks in G League. Al di là della quasi doppia ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 dicembre 2020) La settimana delitaliano si apre nel segno di alcuni movimenti di mercato ufficializzati o sostanzialmente dati per fatti. In particolare, c’è la questione dei fuoriusciti dalla Virtus Roma che tiene banco, ma non è soltanto alla Capitale che bisogna guardare. Nella mattina, infatti, è stato ufficializzato l’ingaggio, da parte dell’Acqua S. Bernardo, del centro inglese(211 cm). Venticinquenne, ha vestito la maglia della Gran Bretagna nelle rappresentative giovanili. Dopo aver fatto il giro dei college (Gillette, Oregon e Louisiana State), ha tentato la strada NBA nel 2019 firmando un Exhibit 10 con i New Orleans Pelicans, durando però solo il tempo della Summer League, prima di essere girato agli affiliati Erie BayHawks in G League. Al di là della quasi doppia ...

