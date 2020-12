Bari, condannato Mingo: 'Ha truffato Striscia la Notizia' (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il Tribunale di Bari ha condannato alla pena di un anno e due mesi di reclusione l'ex inviato di 'Striscia la Notizia' Domenico De Pasquale (in arte Mingo ) e la moglie Corinna Martino (amministratore ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il Tribunale dihaalla pena di un anno e due mesi di reclusione l'ex inviato di 'la' Domenico De Pasquale (in arte) e la moglie Corinna Martino (amministratore ...

Corriere : Striscia, Mingo condannato per truffa a Bari: «Falsi i suoi servizi» - ilcosti : RT @Corriere: Striscia, Mingo condannato per truffa a Bari: «Falsi i suoi servizi» - Piergiulio58 : Striscia la notizia, Mingo condannato per truffa: «Servizi falsi»- - leonzan75 : RT @Corriere: Striscia, Mingo condannato per truffa a Bari: «Falsi i suoi servizi» - DavideFm1899 : RT @Corriere: Striscia, Mingo condannato per truffa a Bari: «Falsi i suoi servizi» -