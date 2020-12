Assembramenti e gente in strada nonostante le regole in tutta l’area nord (Di lunedì 14 dicembre 2020) Strade prese d’assalto anche a Giugliano, traffico sostenuto e gente a passeggio per le vie del centro nel corso di tutto il week end. Domenica mattina le piazze della città, sebbene interdette dall’ordinanza comunale, si presentavano così, affollate. Non solo, la stessa ordinanza vieta i minori di circolare, se non accompagnati da un adulti, dopo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 14 dicembre 2020) Strade prese d’assalto anche a Giugliano, traffico sostenuto ea passeggio per le vie del centro nel corso di tutto il week end. Domenica mattina le piazze della città, sebbene interdette dall’ordinanza comunale, si presentavano così, affollate. Non solo, la stessa ordinanza vieta i minori di circolare, se non accompagnati da un adulti, dopo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

