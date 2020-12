Un calciatore dell'Ajax è stato arrestato per aggressione (Di domenica 13 dicembre 2020) AGI - Quincy Promes, attaccante dell'Ajax e della nazionale olandese, è stato arrestato in relazione a un accoltellamento durante una riunione di famiglia questa estate. Lo riportano i media olandesi. Il calciatore 28enne, che conta 40 presenze con gli Orange, "è sospettato di aggressione con gravi lesioni", secondo il quotidiano De Telegraaf. Il fatto è avvenuto durante una festa di famiglia in una baita nella città di Abcoude, vicino ad Amsterdam, alla fine di luglio, sempre secondo il quotidiano. "Un membro della famiglia è stato gravemente ferito e ha subito gravi lesioni al ginocchio", secondo De Telegraaf. La vittima ha presentato una denuncia un mese fa, ha aggiunto. "Un uomo di 28 anni è stato ... Leggi su agi (Di domenica 13 dicembre 2020) AGI - Quincy Promes, attaccantea nazionale olandese, èarrein relazione a un accoltellamento durante una riunione di famiglia questa estate. Lo riportano i media olandesi. Il28enne, che conta 40 presenze con gli Orange, "è sospettato dicon gravi lesioni", secondo il quotidiano De Telegraaf. Il fatto è avvenuto durante una festa di famiglia in una baita nella città di Abcoude, vicino ad Amsterdam, alla fine di luglio, sempre secondo il quotidiano. "Un membroa famiglia ègravemente ferito e ha subito gravi lesioni al ginocchio", secondo De Telegraaf. La vittima ha presentato una denuncia un mese fa, ha aggiunto. "Un uomo di 28 anni è...

MinoRaiola : In quell’indimenticabile estate del Mondiale ‘82 Paolo Rossi è diventato il simbolo dell’Italia. Per gli italiani a… - marcotravaglio : LA SIGNORA DEL GRILLO I cosiddetti professori dell’Università per stranieri di Perugia a colloquio sulla promozione… - patriziarutigl1 : Calciatore dell'Ajax arrestato per accoltellamento ! - Agenzia_Italia : Un calciatore dell'Ajax è stato arrestato per aggressione - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Arrestato il calciatore dell'Ajax Quincy Promes: ha accoltellato un uomo durante una festa in famiglia -