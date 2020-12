Taylor Swift: una treccia alla francese compleanno e nuovo album (Di domenica 13 dicembre 2020) Lo sa bene, Taylor Swift che ha scelto una treccia alla francese per celebrare il lancio del suo secondo album del 2020. A pochi giorni dal suo compleanno. Perché oggi 13 dicembre, la cantante country/pop festeggia 31 anni. Birthday girl, ha deciso di regalarsi un album nuovo di zecca (Evermore), uscito a cinque mesi dal precedente (Folklore). Davvero, un fenomeno! Con l’immagine della sua testa ripresa da dietro, Taylor Swift ha annunciato a sorpresa ai suoi 141 milioni di followers la pubblicazione del nuovo album. Questa volta, Taylor non ci ha messo il volto, ma la treccia (alla francese). ... Leggi su amica (Di domenica 13 dicembre 2020) Lo sa bene,che ha scelto unaper celebrare il lancio del suo secondodel 2020. A pochi giorni dal suo. Perché oggi 13 dicembre, la cantante country/pop festeggia 31 anni. Birthday girl, ha deciso di regalarsi undi zecca (Evermore), uscito a cinque mesi dal precedente (Folklore). Davvero, un fenomeno! Con l’immagine della sua testa ripresa da dietro,ha annunciato a sorpresa ai suoi 141 milioni di followers la pubblicazione del. Questa volta,non ci ha messo il volto, ma la). ...

catkoushi : @KILUC0RE taylor swift gold rush skdhskdhsjsj - eeveermore : RT @PayolaSwiftIta: evermore diventa il secondo album di un’artista donna col più grande debutto nella storia di YouTube!?? Taylor occupa c… - mirwks : babo ovo da taylor swift, demi lovato, ariana grande, katy perry, rihanna e afins - rachelvera_ : got taylor swift and moira on shuffle. skjskjdshshha :)) - folklorelis13 : comunque il giorno del compleanno di taylor swift, gli auguri vanno anche a me -