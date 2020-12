Roberto Baggio | «La morte di Paolo Rossi è la fine del nostro calcio»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 13 dicembre 2020)ha rilasciato un’intervista a Repubblica in cui ha ricordato. Ecco le sue dichiarazioniha rilasciato un’intervista a Repubblica in cui ha ricordato, parole toccanti che ripercorrono tutti gli aspetti della loro amicizia. AMICIZIA – «Quando penso a chi mi ha insegnato a rialzarmi dai burroni della vita penso a. E anche lui mi ha confidato di aver pensato spesso a me. Il successo e le vittorie sono solo attimi di tregua dentro una resistenza umana cementata dalla capacità di non cedere al dolore». IL RICORDO PIU’ BELLO – «Luglio 1982. Avevo 15 anni e dopo la vittoria, con Pablito capocannoniere ed eroe di quel trionfo, sono venuto con gli amici a fare festa a Vicenza, in Corso ...