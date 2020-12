Parcheggiare la bici in città: cosa dice la legge, ecco la normativa e i divieti (Di domenica 13 dicembre 2020) Negli ultimi tempi, complici le restrizioni e i divieti anti-coronavirus, gli italiani sembrano avere riscoperto il fascino della bicicletta, ora che è di nuovo possibile uscire per svolgere attività motoria con una certa libertà. D’altronde, però, i dati parlano chiaro: in Italia le vendite di tali mezzi di trasporto a due ruote sono in crescita negli ultimi anni e probabilmente lo saranno ancora per molto tempo. Di seguito vogliamo vedere più da vicino quali sono le regole cui i ciclisti debbono attenersi, dato che chi viaggia su questo mezzo dovrebbe sapere che esistono norme che regolano la circolazione e chiariscono come e dove Parcheggiare la bici. Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più su bici elettrica e possibili multe, le regole da rispettare e le sanzioni da pagare, clicca ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 13 dicembre 2020) Negli ultimi tempi, complici le restrizioni e ianti-coronavirus, gli italiani sembrano avere riscoperto il fascino dellacletta, ora che è di nuovo possibile uscire per svolgere attività motoria con una certa libertà. D’altronde, però, i dati parlano chiaro: in Italia le vendite di tali mezzi di trasporto a due ruote sono in crescita negli ultimi anni e probabilmente lo saranno ancora per molto tempo. Di seguito vogliamo vedere più da vicino quali sono le regole cui i ciclisti debbono attenersi, dato che chi viaggia su questo mezzo dovrebbe sapere che esistono norme che regolano la circolazione e chiariscono come e dovela. Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più suelettrica e possibili multe, le regole da rispettare e le sanzioni da pagare, clicca ...

animanra : @ComunistaRosso Tempo fa Striscia fece un servizio sulla 'scarsa igiene' delle bici dei riders che portano cibo. La… - zazoomblog : Parcheggiare la bici in città: cosa dice la legge ecco la normativa e i divieti - #Parcheggiare #città: #legge - Sabbath_fed : @PellegriniLuisa Immagino! Da me uguale, se sporto l'auto di giorno in settimana mi scordo di parcheggiare di nuovo… -

Ultime Notizie dalla rete : Parcheggiare bici Belgio: il parcheggio bici che purifica l'aria e promuove la biodiversità Bikeitalia.it Un’auto ibrida ai vigili e una colonna di ricarica per auto e bici elettriche

rivarolo mantovano L’amministrazione comunale scommette sulla mobilità sostenibile. Per questo ha deciso di promuovere, da un lato, l’acquisto di un’auto ibrida per la polizia locale, finanziata all’8 ...

L’incredibile volo — e non è il film con Jeff Daniels

Quando inciampi e stramazzi al suolo e qualcuno per caso ti vede, la velocità di cadere è direttamente proporzionale a quella di rialzarsi — se non ti ...

rivarolo mantovano L’amministrazione comunale scommette sulla mobilità sostenibile. Per questo ha deciso di promuovere, da un lato, l’acquisto di un’auto ibrida per la polizia locale, finanziata all’8 ...Quando inciampi e stramazzi al suolo e qualcuno per caso ti vede, la velocità di cadere è direttamente proporzionale a quella di rialzarsi — se non ti ...