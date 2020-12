“Ora va a ruba!”. Pippa Middleton compra su eBay un maglioncino natalizio a 10 euro e ora è introvabile. Ecco di cosa parliamo. LE FOTO (Di domenica 13 dicembre 2020) Pippa Middleton, il maglione di Natale comprato su eBay a dieci euro va a ruba. Dopo un 2020 passato in sordina, la sorella della duchessa di Cambridge, Pippa Middleton, ha fatto un’apparizione speciale in vista del Natale per celebrare gli studenti della Mary Hare School nel Regno Unito, di cui è ambasciatrice. Nella FOTO pubblicata sui social dalla scuola, Pippa Middleton indossa un maglione natalizio rosso decorato con un albero di Natale con tanto di lucine colorate. Un outfit casual e low-cost che non è passato inosservato e ha scatenato la ricerca del Christmas Jumper. Tutte le strade portano a eBay: il capo è in vendita sul portale di shopping online a £ 9.45, poco più di dieci ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 13 dicembre 2020), il maglione di Nataleto sua dieciva a ruba. Dopo un 2020 passato in sordina, la sorella della duchessa di Cambridge,, ha fatto un’apparizione speciale in vista del Natale per celebrare gli studenti della Mary Hare School nel Regno Unito, di cui è ambasciatrice. Nellapubblicata sui social dalla scuola,indossa un maglionerosso decorato con un albero di Natale con tanto di lucine colorate. Un outfit casual e low-cost che non è passato inosservato e ha scatenato la ricerca del Christmas Jumper. Tutte le strade portano a: il capo è in vendita sul portale di shopping online a £ 9.45, poco più di dieci ...

