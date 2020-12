"Non ci voglio cascare, ma...". Lacrime incontenibili, una Michelle Hunziker mai vista prima: stravolta su Canale 5 (Di domenica 13 dicembre 2020) Cala il sipario sulla terza edizione di All Together Now, il format di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker: il vincitore è Kam "Eki" Cahayadi, che ha vinto contro Dalila Cavalera, seconda classificata. I due, nella puntata finale di sabato 12 dicembre, si sono sfidati prima su Tappeto di fragole dei Modà e dunque su Gabri di Vasco Rossi. E quando è arrivato il momento di proclamare la vittoria di Eki, la Hunziker è semplicemente scoppiata in Lacrime, travolta da un'emozione che non è riuscita a contenere. E così, dopo i saluti e i ringraziamenti di rito, rivolgendosi ai giudici del programma e agli esperti del muro, si è accorta che anche molti di loro erano commossi, Lacrime agli occhi: "Io non ci voglio cascare, ma vedo che siete ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) Cala il sipario sulla terza edizione di All Together Now, il format di5 condotto da: il vincitore è Kam "Eki" Cahayadi, che ha vinto contro Dalila Cavalera, seconda classificata. I due, nella puntata finale di sabato 12 dicembre, si sono sfidatisu Tappeto di fragole dei Modà e dunque su Gabri di Vasco Rossi. E quando è arrivato il momento di proclamare la vittoria di Eki, laè semplicemente scoppiata in, travolta da un'emozione che non è riuscita a contenere. E così, dopo i saluti e i ringraziamenti di rito, rivolgendosi ai giudici del programma e agli esperti del muro, si è accorta che anche molti di loro erano commossi,agli occhi: "Io non ci, ma vedo che siete ...

frankiehinrgmc : Io a questa donna voglio parecchio bene. Per tutto quello che è, che non è, e per come è capace di farti diventare.… - francescacheeks : Fratellone, abbiamo iniziato assieme su quel palco e se non ci fossi stato tu non sarei riuscita a cantare neanche… - lastknight : Con tutto il bene che voglio a @Umberto_Rapetto (e tutto il male che voglio a @ioitaliait che anche oggi non va), i… - Leohands_ : Grazie a tutti per i messaggi di ieri, vi voglio bene, siete stati molto di conforto di altri amici. Scusate se non… - lievemente : @SusannaSi Non voglio sminuire la gravità della situazione, ma ormai sappiamo che le difficoltà respiratorie non so… -

Ultime Notizie dalla rete : Non voglio "Non voglio andare in Psichiatria" Interviene il mediatore dei carabinieri il Resto del Carlino NATALE CON CHI VUOI

Dai suoi, niente di così incendiario: il Natale era solo noioso, a volte un po’ agro per qualche recriminazione femminile, o lei, o la sorella, la madre, la prozia tirannica, di rado la nonna ormai co ...

Sampdoria, Ranieri anticipa il futuro: «Non voglio essere un peso»

Claudio Ranieri, a margine dell’intervista pre partita alla vigilia del match Sampdoria Napoli, ha parlato anche del rinnovo di contratto ...

Dai suoi, niente di così incendiario: il Natale era solo noioso, a volte un po’ agro per qualche recriminazione femminile, o lei, o la sorella, la madre, la prozia tirannica, di rado la nonna ormai co ...Claudio Ranieri, a margine dell’intervista pre partita alla vigilia del match Sampdoria Napoli, ha parlato anche del rinnovo di contratto ...