New York, spari davanti la cattedrale di St.John Divine a Manhattan: uomo colpito dalla polizia

Paura a New York per una sparatoria fuori della cattedrale di St.John Divine a Manhattan, alla fine di un concerto di Natale. Un uomo è stato colpito dagli agenti di polizia dopo che alcuni spari

Sparatoria vicino a una chiesa a New York, neutralizzato l'aggressore

La polizia di New York ha colpito un uomo che aveva aperto il fuoco all'esterno della cattedrale di Saint John the Divine di Manhattan, fuori dalla quale un coro stava intonando canti natalizi.