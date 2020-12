Morte Maradona, spuntano nuovi documenti shock: poteva essere salvato? (Di lunedì 14 dicembre 2020) Durante la puntata di Live-Non è la D’Urso spuntano altri dettagli sconvolgenti sulla Morte del pibe de oro: poteva essere salvato? spuntano nuovi documenti sulla Morte di Diego Armando Maradona. A presentarli è Barbara D’Urso durante la puntata di Live-Non è la D’Urso. Questa sera ospiti del noto salotto televisivo il figlio Diego Junior e la madre, l’ex calciatore Fulvio Collovati, l’avvocato del pibe de oro e quello dell’infermiera, giunti direttamente dall’Argentina per fornire maggiori dettagli sulle ombre attorno alla Morte del campione. In ballo soprattutto la questione dell’eredità: si prospetta una lunga lotta? Leggi anche -> Morte ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Durante la puntata di Live-Non è la D’Ursoaltri dettagli sconvolgenti sulladel pibe de oro:sulladi Diego Armando. A presentarli è Barbara D’Urso durante la puntata di Live-Non è la D’Urso. Questa sera ospiti del noto salotto televisivo il figlio Diego Junior e la madre, l’ex calciatore Fulvio Collovati, l’avvocato del pibe de oro e quello dell’infermiera, giunti direttamente dall’Argentina per fornire maggiori dettagli sulle ombre attorno alladel campione. In ballo soprattutto la questione dell’eredità: si prospetta una lunga lotta? Leggi anche ->...

