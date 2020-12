Inter, Barella: «Mi dispiace un po’ per il gol al Cagliari» (Di domenica 13 dicembre 2020) Nicolò Barella parla dopo il gol segnato contro il Cagliari, sua ex squadra. Ecco le dichiarazioni del centrocampista nerazzurro Nicolò Barella racconta il suo gol contro il Cagliari. Ecco le parole del centrocampista dell’Inter a DAZN. «Limiti? Ne ho tanti. Ho fatto gol per la fasciatura alla caviglia, ma a parte gli scherzi sono contentissimo ma mi dispiace anche un po’ per il gol al Cagliari. Cagliari? E’ sempre emozionante tornare, sono un professionista ee devo giocare queste partite e dare il massimo per la squadra in cui gioco ora». LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU CagliariNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 dicembre 2020) Nicolòparla dopo il gol segnato contro il, sua ex squadra. Ecco le dichiarazioni del centrocampista nerazzurro Nicolòracconta il suo gol contro il. Ecco le parole del centrocampista dell’a DAZN. «Limiti? Ne ho tanti. Ho fatto gol per la fasciatura alla caviglia, ma a parte gli scherzi sono contentissimo ma mianche un po’ per il gol al? E’ sempre emozionante tornare, sono un professionista ee devo giocare queste partite e dare il massimo per la squadra in cui gioco ora». LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

Inter : ?? | FINITAAAAAA! Vittoria in rimonta! Giusto così, ragazzi... #FORZAINTER!!! ???? #CagliariInter 1?-3? ?? Sottil… - Inter : ???? | DAAAANILOOOOOOOOOO!!! 84' - PROPRIO LUIII!!! Appena entrato!!! Colpo di testa vincente di #DAmbrosio sul cros… - Inter : ???? | NICOOOOOOOOOO! 77' - Pareggio!!! Splendido destro volante di #Barella!!! DAI RAGAZZI, #FORZAINTER!!!… - gguilhermemy : RT @Inter: ?? | FINITAAAAAA! Vittoria in rimonta! Giusto così, ragazzi... #FORZAINTER!!! ???? #CagliariInter 1?-3? ?? Sottil 42' ?? #Barel… - VinxR25 : RT @Inter: ?? | FINITAAAAAA! Vittoria in rimonta! Giusto così, ragazzi... #FORZAINTER!!! ???? #CagliariInter 1?-3? ?? Sottil 42' ?? #Barel… -