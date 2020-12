Il conto in perdita dell’Italia sui sussidi del Recovery (Di domenica 13 dicembre 2020) L’accordo sul Recovery Fund nel governo italiano ha fatto esultare tutti coloro che hanno ritenuto la concessione di 209 miliardi tra contributi a fondo perduto e prestiti una vittoria di Giuseppe Conte e Roberto Gualtieri nelle negoziazioni. Nella narrativa mediatica, il tema del Recovery Fund è spesso semplificato dando l’idea di una cascata di contanti pronta a InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 13 dicembre 2020) L’accordo sulFund nel governo italiano ha fatto esultare tutti coloro che hanno ritenuto la concessione di 209 miliardi tra contributi a fondo perduto e prestiti una vittoria di Giuseppe Conte e Roberto Gualtieri nelle negoziazioni. Nella narrativa mediatica, il tema delFund è spesso semplificato dando l’idea di una cascata di contanti pronta a InsideOver.

