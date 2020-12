Gp Abu Dhabi, vince Verstappen su Bottas e Hamilton Ferrari indietro (Di domenica 13 dicembre 2020) YAS MARINA (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – Max Verstappen si aggiudica il Gran Premio di Abu Dhabi, l'ultima prova del Mondiale di Formula 1 2020. Il pilota della Red Bull domina negli Emirati Arabi e, dopo la partenza in pole position, non ha alcun problema nel mantenere alle spalle le due Mercedes. Al secondo posto c'è Valtteri Bottas, piazzamento che consente al finlandese di proteggere la seconda piazza anche nella classifica piloti, sul terzo gradino del podio il sette volte iridato Lewis Hamilton nonostante il tentativo finale di Alexander Albon. Sebastian Vettel, all'ultima corsa al volante della Ferrari, chiude al quattordicesimo posto preceduto da Charles Leclerc, tredicesimo e fuori dalla zona punti.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) YAS MARINA (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – Maxsi aggiudica il Gran Premio di Abu, l'ultima prova del Mondiale di Formula 1 2020. Il pilota della Red Bull domina negli Emirati Arabi e, dopo la partenza in pole position, non ha alcun problema nel mantenere alle spalle le due Mercedes. Al secondo posto c'è Valtteri, piazzamento che consente al finlandese di proteggere la seconda piazza anche nella classifica piloti, sul terzo gradino del podio il sette volte iridato Lewisnonostante il tentativo finale di Alexander Albon. Sebastian Vettel, all'ultima corsa al volante della, chiude al quattordicesimo posto preceduto da Charles Leclerc, tredicesimo e fuori dalla zona punti.(ITALPRESS).

SkySportF1 : ? SUPER MAX VERSTAPPEN IN POLE POSITION (?? #Q3) ? Mercedes beffate, Norris in seconda fila! I risultati ?… - SkySportF1 : ?? VERSTAPPEN DOMINANTE AD ABU DHABI ?? ? Ferrari fuori dai punti nell’ultima gara di Seb, @McLarenF1 3^ nei Costrutt… - SkySportF1 : ??????? Verstappen mantiene la vetta e scappa (giro 7/55 ??) ? Ferrari in lotta tra di loro dietro le Renault Il LIVE… - ricky_sartori95 : Petizione per far tornare il Brasile ultima tappa del mondiale. Abu Dhabi é sempre uno strazio!! Abu Dh..ai che é l'ultima #SkyMotori - Montecarlonews : F1. Finisce il calvario 2020 per la Ferrari. Ad Abu Dhabi fuori dai punti sia Leclerc che Vettel -