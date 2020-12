Fuham-Liverpool | le formazioni ufficiali

(Di domenica 13 dicembre 2020) Ecco le scelte definitive degli allenatori per Fulham-, gara delle 17.30 valida per il dodicesimo turno di Premier League: FULHAM (4-3-3): Areola; Aina, Andersen, Adarabioyo, De Cordova-Reid; Anguissa, Lemina, Robinson; Lookman, Loftus-Cheek, Cavaleiro. All. Parker(4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson; Henderson, Jones, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane. All. Klopp Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Le formazioni ufficiali di Fulham-Liverpool, match valevole per la dodicesima giornata della Premier League 2020-21. Fischio d’inizio alle ore 17:30 italiane al Craven Cottage di Londra per la sfida c ...Fulham-Liverpool si affrontano questo pomeriggio alle ore 17:30 per la 12a giornata di Premier League. Fulham-Liverpool: come arrivano alla gara Il Fulham è in piena lotta per la salvezza e nell’ulti ...