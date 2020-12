Conte non ha più numeri certi, ma pensa ad una zona rossa per tutta l’Italia tra Natale e Capodanno (Di domenica 13 dicembre 2020) Matteo Renzi alza il pressing sul Governo, con la crisi che diventa, giorno dopo giorno, ipotesi sempre meno peregrina. Anche perché i numeri della Maggioranza al Senato sono ormai in bilico. Ma il Premier non rinuncia a ipotizzare un’altra stretta durante le Festività Ora, la crisi di Governo è un’opzione più che concreta. I numeri L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 13 dicembre 2020) Matteo Renzi alza il pressing sul Governo, con la crisi che diventa, giorno dopo giorno, ipotesi sempre meno peregrina. Anche perché idella Maggioranza al Senato sono ormai in bilico. Ma il Premier non rinuncia a ipotizzare un’altra stretta durante le Festività Ora, la crisi di Governo è un’opzione più che concreta. IL'articolo proviene da Leggilo.org.

